Узбекистан снял все барьеры на вывоз ювелирных изделий вне зависимости от их стоимости

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан с 1 июля вводит новые правила по вывозу ювелирных изделий, стоимость которых превышает 5 тысяч долларов.

Теперь будут сняты все барьеры и ограничения, создававшие серьезные трудности для вывоза за рубеж ювелирных изделий с высокой стоимостью. Об этом местным СМИ сообщил заместитель председателя Ассоциации «Узбекзаргарсаноати» Нодир Мирахмедов.

«Прежде всего в этом вопросе стоит сказать, что ограничений на вывоз обычных и недорогих ювелирных изделий из Узбекистана как таковых не было. Были своего рода документальные барьеры для вывоза готовых ювелирных изделий, стоимость которых превышает 5 тысяч долларов. Для этого необходимо было заполнять специальную таможенную декларацию – ГТД, на что уходило от одного до двух дней. Кроме того, надо было уплатить таможенный сбор», – отметил он.

По словам собеседника, были не редки ситуации, когда иностранным туристам, посещающим Самарканд или Бухару, нравились ювелирные изделия ремесленников, но после того, как они узнавали, что им придется потратить два дня на их оформление, желание покупать сразу улетучивалось.

«Теперь любое физическое лицо, которое вывозит из Узбекистана ювелирные изделия из драгоценных металлов на сумму свыше 5 тысяч долларов, просто заполнит пассажирскую декларацию. На нее уйдет примерно 2 минуты. Никаких документальных ограничений на вывоз больше нет вне зависимости от стоимости изделия. Пассажирская декларация – это тоже просто статистика, она необходима для понимания объемов экспорта такой продукции за рубеж, ведь это так называемый косвенный экспорт. В целом это огромный шаг вперед для отечественных производителей», – подчеркнул он.

С 1 июля отечественным производителям, имеющим лицензию на производство ювелирных изделий, также предоставляется право самостоятельно осуществлять опробование и проставление на производимые ими ювелирные изделия оттисков знака пробы.

Кроме того, индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на производство ювелирных изделий, получат право самостоятельно осуществлять реализацию продукции собственного производства, а также скупку у населения лома драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них.