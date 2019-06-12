Президент Турции посетит Душанбе для участия в саммите СВМДА

CA-NEWS (TJ) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с рабочим визитом посетит Душанбе, об этом «АП» сообщил источник в правительстве Таджикистана.

Он примет участие в работе пятого саммита Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) пройдет 14-15 июня в Душанбе при участии президентов России, Китая, Ирана, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Бангладеш и Шри-Ланки, а также главы правительства Афганистана Абдуллы Абдуллы.

В ходе пребывания президента Турции в Душанбе запланирована его отдельная встреча с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Согласно сообщению источника, темой душанбинского саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии станет «Единый взгляд на безопасный и более процветающий регион».

СВМДА - международный форум, созданный для обеспечения мира, безопасности и стабильности в Азии, объединяет 27 государств. Еще 8 государств и 5 международных организаций имеют статус наблюдателей.