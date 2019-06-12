РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Турции посетит Душанбе для участия в саммите СВМДА

CA-NEWS (TJ) -  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с рабочим визитом посетит Душанбе, об этом «АП» сообщил источник в правительстве Таджикистана.

Он примет участие в работе пятого саммита Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) пройдет 14-15 июня в Душанбе при участии президентов России, Китая, Ирана, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Бангладеш и Шри-Ланки, а также главы правительства Афганистана Абдуллы Абдуллы.

В ходе пребывания президента Турции в Душанбе запланирована его отдельная встреча с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Согласно сообщению источника, темой душанбинского саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии станет «Единый взгляд на безопасный и более процветающий регион».

СВМДА - международный форум, созданный для обеспечения мира, безопасности и стабильности в Азии, объединяет 27 государств. Еще 8 государств и 5 международных организаций имеют статус наблюдателей.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Звуки выстрелов в Нур-Султане: в минобороны объяснили, что произошло
  • Парламент Монголии принял вето президента на законопроект, запрещающий обжаловать решения правительства
  • МВД Казахстана опубликовало видео митинга в Нур-Султане в день выборов
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×