В Ташкенте по приказу хокима снесли фонтан-символ города. Власти назвали это "ремонтом"

CA-NEWS (UZ) - Один из самых известных символов города - фонтан на площади Независимости в Ташкенте был снесен 10 июня. Один из чиновников, который непосредственно участвовал в демонтаже фонтана, функционировавшего в течение 52 лет, сказал, что он был снесен по указу мэра Ташкента Джахонгира Артикходжаева.

По словам собеседника, он получил распоряжение администрации Ташкента «демонтировать горизонтальный фонтан и гидравлическую систему, а также мраморное покрытие около него».

Как сообщил глава Ташкентской мастерской по ремонту фонтанов, местные власти сначала хотели отремонтировать фонтан, а затем отказались от этой идеи.

«Если он будет ремонтироваться, то это бы делал я. Этот фонтан работал безукоризненно. Нужно было только заменить около двадцати краников из латуни на бронзу. Я думаю, что фонтан остался в прошлом», - сказал директор мастерской.

По словам специалиста, занимающегося демонтажем фонтана у здания Кабинета министров на площади Независимости, на этом месте построят подземный гараж для государственных служащих.

Однако, в настоящее время нет официального подтверждения этой версии.

Знаменитые певцы Узбекистана Батыр Зокиров, Мансур Тошматов и Фаррух Зокиров в музыкальных клипах пели свои песни у этого фонтана, ставшего символом Ташкента. Весь комплекс был построен под руководством советского архитектора Бориса Мезенцева в 1967 году.

Этот фонтан был признан искусствоведами «сочетанием восточного и западного архитектурных стилей».

Известный скульптор Петр Анненков, принимавший участие в создании визуального образа Ташкента, назвал хокима столицы, приказавшего снести фонтан, «варваром и невеждой».

"Это ведь образ Ташкент! Это - визитная карточка Ташкента! Знакомое всем лицо Ташкента. Во-вторых, это история. Этот фонтан стал свидетелем многих событий Узбекистана. В-третьих, это - ностальгия. У каждого узбекистанца есть в памяти какие-либо события, связанные с этим фонтаном. В-четвертых, это произведение искусства. Это любимая работа Бориса Сергеевича Мезенцева. Борис Сергеевич - великий архитектор. Площадь Лермонтова в Москве, знаменитое здание на Петровке 38 и Мемориал Ленина в Ульяновске. Вместо работы такого великого художника, хоким-невежда уродует Ташкента китайскими инсталляциями. В течение 30 лет не было построено никакого здания, которое стало бы образом города. "Дом кино", концертный зал "Бахор" и Навоийская библиотека - бывшие ликом Ташкента, разрушены. Теперь очередь фонтана. Я против такого вандализма», - говорит известный скульптор, живущий в настоящее время в Москве.

После публикации материала о сносе фонтана, пресс-служба Ташкентского городского хокимията на своём канале в Telegram сообщила, что на фонтане ведутся полные ремонтные работы.

«Фонтан не реставрировался со времени его постройки — а это больше 50 лет. На сегодняшний день в нем имеются трещины, которые могут стать причиной попадания воды в линию метрополитена под ним», — говорится в сообщении. Кроме того, фонтан потребляет в 8 раз больше электроэнергии, чем необходимо. Мы делаем его более энергосберегающим. Ожидается, что обновленный фонтан будет снова запущен к концу текущего года».

В то же время хокимият, не прокомментировал, почему фонтан решили «ремонтировать» в самое жаркое время, и нет никакой логики от запуска фонтана в декабре.