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  12 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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WhatsApp будет судиться с авторами массовых рассылок

CA-NEWS (CA) -  Мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами пользователям, нарушающим правила пользования. Об этом сообщается на официальном сайте приложения.

«Начиная с 7 декабря 2019 года WhatsApp будет принимать правовые меры в отношении тех, кто, по нашему мнению, вовлечен или помогает другим в злоупотреблениях, нарушающих условия предоставления услуг»,— сообщается на сайте мессенджера.

Как подчеркнули в компании, доказательства нарушений будут искать «и за пределами собственной платформы». Речь, к примеру, идет о публичных заявлениях компаний о возможности использовать мессенджер для рассылок. К настоящему моменту уже выявлены и заблокированы «миллион аккаунтов», владельцы которых нарушали правила, указали в WhatsApp.

В компании пояснили, что в список нарушений входит автоматизированная или массовая рассылка сообщений, а также использование программы не в личных целях.

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