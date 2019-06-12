На рынке Афганистана Узбекистан может на равных конкурировать и с Китаем, и с Индией — эксперт

CA-NEWS (UZ) - В прошедшем в Ташкенте накануне, 11 июня, в Агентстве информации и массовых коммуникаций брифинге, посвящённом обсуждению геополитической ситуации в Центральной Азии и на пространстве СНГ, представители руководства Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана ответили на вопросы журналистов.

Одной из затронутых на мероприятии тем стало сотрудничество Узбекистана и Афганистана в новом формате. При этом журналисты отметили, что нашей стране придётся выдерживать конкуренцию со стороны других крупных азиатских игроков, таких как Китай и Индия.

«Узбекистан может достойно конкурировать со всеми игроками на афганском рынке: и с Китаем, и с Индией, и Пакистаном, — высказал своё мнение заместитель директора Института Санжар Валиев. — У нас как раз производится та продукция, которая востребована в Афганистане. Это сегмент недорогой бытовой техники, продукция автомобильной, химической промышленности и вообще в качестве примера можно привести любую товарную позицию, начиная от продовольствия и заканчивая товарами широкого потребления», — пояснил он.

При этом Санжар Валиев добавил, что несмотря на столь, казалось бы, благоприятные условия, есть некоторые ограничения и вопросы, которые необходимо решать. Прежде всего они связаны с тем, что на сегодняшний день уровень потребления в этой стране невысок из-за того, что в стране сохраняется нестабильная ситуация и определённый уровень бедности. И только нормализация жизни и политическая стабильность позволят Афганистану повысить объёмы закупок внешних товаров и вовлечь страну во взаимную торговлю.

«Хочу отметить, что у Узбекистана есть некоторые преимущества по сравнению с той же Индией. У неё нет открытой границы и возможности напрямую транспортировать свои товаров в Афганистан. Для этого нужно использовать либо воздушные перевозки, которые очень дорогие, либо обходные пути через Индийский океан, Иран, и только потом товар попадет на афганский рынок. — продолжил Санжар Валиев. — У Узбекистана же есть прямая железная дорога, которая обеспечивает экспорт товаров в эту страну с минимальными логистическими издержками. При этом мы можем поставлять не только свою продукцию, но и других стран СНГ, например, того же Казахстана, который тоже не граничит с Афганистаном».

Санжар Валиев рассказал присутствующим, что в ходе недавнего визита российской делегации в Узбекистан во главе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, также обсуждалась поставка на афганский рынок российских товаров и товаров, производимых на совместных российско-узбекских предприятиях.

«Но это не значит, что торговля должна быть только в одну сторону. Афганистану тоже есть что поставить и нам, и на рынки третьих стран. Поэтому мы предлагаем Афганистану организовывать СП для того, чтобы продвигать его товары в дальнейших направлениях через территорию Узбекистана», — сказал в заключение заместитель директора ИСМИ.