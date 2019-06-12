РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Генпрокуратура Казахстана предупреждает об ответственности за участие в незаконных акциях

CA-NEWS (KZ) -  Генеральная прокуратура Казахстана сообщает, что правоохранительные органы будут и далее пресекать незаконные публичные акции и принимать предусмотренные законом меры для их недопущения.

В сообщении генпрокуратуры говорится, что ведомство неоднократно предупреждало о недопустимости незаконных публичных акций в стране. Однако, отдельные лица, не подчиняясь законным требованиям, стали провоцировать и нападать на сотрудников полиции.

Подвергали опасности жизнь и здоровье прохожих, женщин и детей. В этой связи, правоохранительные органы приняли меры, направленные на сохранение общественного спокойствия и защиту граждан. При этом специальные средства не применялись, отмечает генпрокуратура.

Правонарушители доставлены в полицию и в судебном порядке привлечены к административной ответственности.

Генпрокуратура разъясняет, что участие в незаконных акциях и деятельности запрещенных организаций влечет ответственность в соответствии со статьей 488 Кодекса об административных правонарушениях, статьями 400 и 405 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • МВД Казахстана опубликовало видео митинга в Нур-Султане в день выборов
  • Два президента одной страны, - политолог А.Дубнов о выборах в Казахстане
  • Парламент Монголии принял вето президента на законопроект, запрещающий обжаловать решения правительства
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×