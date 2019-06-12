Генпрокуратура Казахстана предупреждает об ответственности за участие в незаконных акциях

CA-NEWS (KZ) - Генеральная прокуратура Казахстана сообщает, что правоохранительные органы будут и далее пресекать незаконные публичные акции и принимать предусмотренные законом меры для их недопущения.

В сообщении генпрокуратуры говорится, что ведомство неоднократно предупреждало о недопустимости незаконных публичных акций в стране. Однако, отдельные лица, не подчиняясь законным требованиям, стали провоцировать и нападать на сотрудников полиции.

Подвергали опасности жизнь и здоровье прохожих, женщин и детей. В этой связи, правоохранительные органы приняли меры, направленные на сохранение общественного спокойствия и защиту граждан. При этом специальные средства не применялись, отмечает генпрокуратура.

Правонарушители доставлены в полицию и в судебном порядке привлечены к административной ответственности.

Генпрокуратура разъясняет, что участие в незаконных акциях и деятельности запрещенных организаций влечет ответственность в соответствии со статьей 488 Кодекса об административных правонарушениях, статьями 400 и 405 Уголовного кодекса Республики Казахстан.