Высохшее тутовое дерево, которому поклонялись в Бухаре, перенесено в музей

CA-NEWS (UZ) - Высохшее тутовое дерево, которому поклонялись посетители мемориального комплекса Бахауддина Накшбанди в Бухаре, перенесено со двора в музей. Это было сделано по решению фетвы Управления мусульман Узбекистана, сообщает Xabar.

Останки дерева, которое по поверью выросло из посоха Накшбанди, были отправлены в музей, расположенный на территории комплекса, после фетвы (постановления) Управления мусульман Узбекистана от 7 мая, в которой поклонение деревьям и камням критиковалось как свидетельство язычества и многобожия. Управление мусульман Узбекистана в апреле уже критиковало ритуальные действия, связанные с тутовым деревом, напоминая, что фетва, запрещающая поклоняться тутовнику, была выпущена несколько лет назад.

«Посетители обращаются к дереву и просят его о разных вещах. Но что может им дать сухой ствол, который даже листа не может родить?» — говорилось в сообщении. Управление мусульман подчеркивало, что все свои просьбы мусульмане должны обращать только к Аллаху.