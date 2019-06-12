Украина собирается оштрафовать испанского консула в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - На Украине обвинили в нарушении границы почетного консула Испании в Узбекистане Альфонсо Лопеса Пандиелья, переплывшего Керченский пролив от косы Чушка на Кубани до крепости Ени-Кале, которая находится в Керчи.

По информации "Крым. Реалии ТВ", испанский консул подтвердил, что ему предъявили обвинения, и отметил, что статус почетного консула не делает его государственным чиновником.

Альфонсо Лопес Пандиэлья участвовал в спортивных соревнованиях X-Waters и переплыл на байдарке Керченский пролив из Краснодарского края в Крым.

В украинской Госпрогранслужбе заявили, что "таким иностранцам" запрещен въезд на Украину на три года за посещение Крыма без разрешения Киева.

На Украине, которая не признала воссоединение Крыма с Россией в 2014 году, считают, что законно попасть в Крым возможно лишь через пункты на границе полуострова с Херсонской областью.