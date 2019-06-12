РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Украина собирается оштрафовать испанского консула в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) -  На Украине обвинили в нарушении границы почетного консула Испании в Узбекистане Альфонсо Лопеса Пандиелья, переплывшего Керченский пролив от косы Чушка на Кубани до крепости Ени-Кале, которая находится в Керчи.

По информации "Крым. Реалии ТВ", испанский консул подтвердил, что ему предъявили обвинения, и отметил, что статус почетного консула не делает его государственным чиновником.

Альфонсо Лопес Пандиэлья участвовал в спортивных соревнованиях X-Waters и переплыл на байдарке Керченский пролив из Краснодарского края в Крым.

В украинской Госпрогранслужбе заявили, что "таким иностранцам" запрещен въезд на Украину на три года за посещение Крыма без разрешения Киева.

На Украине, которая не признала воссоединение Крыма с Россией в 2014 году, считают, что законно попасть в Крым возможно лишь через пункты на границе полуострова с Херсонской областью.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Парламент Монголии принял вето президента на законопроект, запрещающий обжаловать решения правительства
  • Глава ФАО предложил 4 меры, которые помогут обеспечить здоровое питание населения
  • Два президента одной страны, - политолог А.Дубнов о выборах в Казахстане
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×