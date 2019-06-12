Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Церемония инаугурации Касым-Жомарта Токаева в президенты Казахстана прошла в Нур-Султане.

Во время торжественной церемонии Токаев положил правую руку на Конституцию Казахстана и принес присягу народу страны.

- Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Казахстана, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан, - сказал Токаев.

Председатель Центральной избирательной комиссии РК Берик Имашев вручил ему удостоверение президента Казахстана.

"В выборах участвовали представители всех политических сил, это были честные выборы, где соревновались политические программы. Говорят, выборы – это соревнование, где побеждает только мнение участников. Действительно, это справедливое мнение. В этой очень важной политической конкуренции победила мудрость нашего народа. Поэтому эта победа – победа всего народа", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Иностранных гостей на церемонии инаугурации избранного президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева нет.

По словам официального представителя министерства иностранных дел Казахстана Айбека Смадиярова, на церемонию инаугурации приглашён дипломатический корпус, аккредитованный в Казахстане.

10 июня Центральная избирательная комиссия подвела окончательные итоги внеочередных выборов президента Казахстана. Касым-Жомарт Токаев набрал 70,96%, за его кандидатуру проголосовали 6 539 715 казахстанцев.