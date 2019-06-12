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  12 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Турецкие инвесторы построят два крупных медкомплекса в Казахстане

CA-NEWS (KZ) -  Документ по проекту строительства многопрофильной областной больницы на 500 коек с консультативно-диагностическим центром в Петропавловске был подписан акимом Северо-Казахстанской области К. Аксакаловым и председателем правления турецкой компании «YDA Holding» А. Хусейном. Больничный комплекс будет построен взамен 7 монопрофильных, изношенных и разрозненных объектов, сообщает пресс-служба правительства РК.

Еще одна многопрофильная больница будет построена в городе Туркестан. Аким Туркестанской области У. Шукеев, председатель наблюдательного совета консорциума компаний «BI-Holding» А. Рахимбаев и председатель правления турецкой компании «YDA Holding» А. Хусейн подписали документ о взаимном сотрудничестве по проекту строительства многопрофильного областного медицинского центра на 610 коек. В больнице планируется открыть онкологическое и кардиологическое отделения, перинатальный центр, станцию скорой медицинской помощи и др. Строительство планируется завершить к 2022 году.

Общий объем привлекаемых инвестиций в строительство и оснащение двух медицинских объектов составит порядка 50 млрд тенге ($1,3 млн)

Следует отметить, что данные проекты реализуются в рамках региональных перспективных планов развития инфраструктуры здравоохранения.

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