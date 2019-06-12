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  12 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В экспортных туркменских томатах снова нашли вредителей

CA-NEWS (TM) -  При досмотре партии томатов из Туркменистана выявлена южноамериканская томатная моль, сообщило 7 июня Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям. 18,5 тонн зараженной продукции будет уничтожено в соответствии с фитосанитарным законодательством России.

Насекомое было выявлено на фитосанитарном контрольном посту ООО «Мультимодальные Транспортные Системы».

Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»).

Напомним, что 15 марта в Туркменистане открыли микробиологическую лабораторию, в которой должны проводиться исследования пищевой продукции для обеспечения ее безопасности и сертификации по международным стандартам.

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