В экспортных туркменских томатах снова нашли вредителей

CA-NEWS (TM) - При досмотре партии томатов из Туркменистана выявлена южноамериканская томатная моль, сообщило 7 июня Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям. 18,5 тонн зараженной продукции будет уничтожено в соответствии с фитосанитарным законодательством России.

Насекомое было выявлено на фитосанитарном контрольном посту ООО «Мультимодальные Транспортные Системы».

Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»).

Напомним, что 15 марта в Туркменистане открыли микробиологическую лабораторию, в которой должны проводиться исследования пищевой продукции для обеспечения ее безопасности и сертификации по международным стандартам.