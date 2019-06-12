Туркменистан принимает участие в 108 сессии Международной конференции труда

CA-NEWS (TM) - Делегация Туркменистана во главе с министром труда и социальной защиты населения Мухаммет Сылаповым 10 июня приняла участие в открытии 108 сессии Международной конференции труда. Главная тема ― глобальные достижения в сфере труда за прошедший век и перспективы по обеспечению достойного труда и социальной справедливости, сообщает orient.tm.

В мероприятии которая пройдёт в Женеве с 10 по 21 июня съехались более 5 тыс. представителей из 187 государств-членов МОТ. В них входят представители правительства, работники и работодатели своих стран. Участники проанализируют итоги и спрогнозируют предстоящую глобальную деятельность в рамках отдельных комитетов данной организации.

― Министр труда и соцзащиты Туркменистана выступит в ходе пленарной сессии, осветив основные достижения республики за прошедшие 25 лет членства в МОТ. Доклад посвящён вопросам обеспечения плодотворного диалога социальных партнёров, укреплению сотрудничества с международными организациями, выполнению международных обязательств в рамках ратифицированных и нератифицированных конвенций МОТ путём развития национального законодательства и его практического применения, а также прогрессу в области ЦУР, ― отмечает источник.

Также ожидается участие делегации Туркменистана, в состав которой входят представители МИД и Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана в работе Комитета по применению норм труда, Комитета по разработке стандартов и Комитета полного состава.

Добавим, на пленарной сессии ожидаются выступления более 40 глав государств и правительств стран членов МОТ. По итогам конференции участники примут «Итоговый документ 100-летия МОТ».