Премьер-министр Узбекистана встретился с послом Казахстана

CA-NEWS (UZ) - Посол Казахстана в Узбекистане встретился с премьер-министром Абдуллой Ариповым, сообщает МИД Казахстана.

Посол Дархан Сатыбалды информировал о текущем состоянии казахстанско-узбекских отношений и ближайших планах.

В рамках обсуждения вопросов торгового сотрудничества казахстанский дипломат отметил позитивный рост показателей взаимной торговли по итогам I квартала 2019 года на 29,3%. Посол также отметил наличие резервов для дальнейшего роста и предложил выработать совместный алгоритм по увеличению двустороннего товарооборота максимально использовать потенциал совместной межправкомиссии по двустороннему сотрудничеству между странами.

По итогам встречи стороны договорились продолжить работу по активизации сотрудничества и определения новых ниш взаимодействия.