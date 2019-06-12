Массовая драка с поножовщиной произошла в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - Генпрокуратура прокомментировала массовую драку в Ташкенте, сообщается в Телеграм-канале прокуратуры.

5 июня примерно в 19:50 в Мирабадском районе Ташкенте произошла массовая драка, где водитель Nexia наехал на толпу людей на одной из парковок. После этого водитель выехал на встречную полосу. В результате наезда авто несколько мужчин пострадали.

Один из пострадавших получил ножевые ранения и был госпитализирован, сообщили в Управлении по расследованию особо тяжких преступлений.

Представители прокуратуры возбудили уголовное дело в отношении двух лиц по статьям 25 (Неоконченное преступление) и 97(Умышленное убийство) по пункту «л» (из хулиганских побуждений).