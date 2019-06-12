РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Массовая драка с поножовщиной произошла в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) -  Генпрокуратура прокомментировала массовую драку в Ташкенте, сообщается в Телеграм-канале прокуратуры.

5 июня примерно в 19:50 в Мирабадском районе Ташкенте произошла массовая драка, где водитель Nexia наехал на толпу людей на одной из парковок. После этого водитель выехал на встречную полосу. В результате наезда авто несколько мужчин пострадали.

Один из пострадавших получил ножевые ранения и был госпитализирован, сообщили в Управлении по расследованию особо тяжких преступлений.

Представители прокуратуры возбудили уголовное дело в отношении двух лиц по статьям 25 (Неоконченное преступление) и 97(Умышленное убийство) по пункту «л» (из хулиганских побуждений).

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Два президента одной страны, - политолог А.Дубнов о выборах в Казахстане
  • МВД Казахстана опубликовало видео митинга в Нур-Султане в день выборов
  • Глава ФАО предложил 4 меры, которые помогут обеспечить здоровое питание населения
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×