Объем экспорта таджикских овощей и фруктов увеличился на 14%

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан увеличил экспорт овощей и фруктов почти на 14% с начала текущего года. Как сообщили «Авеста» в таможенной службе страны, по сравнению с показателями января-мая 2018 года рост экспорта данного вида сельхозпродукции увеличился почти на 14% или на сумму $882 тыс.

По данным источника, с начала текущего года экспорт овощей и фруктов составил свыше 57 тонн на сумму более $7,2 млн. Этот показатель в аналогичный период прошлого года составлял более 48,1 тонны на сумму свыше $6,3 млн.

Обычно в экспорте сельхозпродукции Таджикистана преобладают сухофрукты, которые экспортируются, в основном в Россию и Казахстан. Из свежих фруктов последние годы увеличивается экспорт черешни, которая, в основном экспортируется в Китай.

По статистическим данным за четыре месяца текущего года объем производства овощей и фруктов в Таджикистане составил около 58 тонн.