Большая часть Душанбе будет перекрыта в дни саммита по Азии

CA-NEWS (TJ) - Душанбе вовсю готовится к саммиту лидеров азиатского континента: на большинстве улиц вывешены флаги десятков стран мира, высажены клумбы цветов и благоустроены площади и скверы.

В дни саммита, который состоится 14-15 июня, в целях безопасности будут закрыты основные торговые центры и рынки.

Далер, продавец торгового комплекса «Садбарг», сказал, что получил уведомление не выходить в эти дни на работу. «Нам сказали, что в столицу прибудут высокопоставленные гости, президенты нескольких стран, поэтому торговые точки будут закрыты».

Все учебные заведения, в которых в эти дни самая настоящая горячая пора экзаменов, также будут закрыты на два дня. Правоохранительные органы порекомендовали жителям регионов не приезжать в дни саммита в столицу без острой необходимости. УМВД по городу Душанбе распространило официальное сообщение, в котором предупреждает жителей и гостей города о том, что в дни проведения встречи высокого уровня по Азии будут перекрыты основные дороги Душанбе и часть дороги Душанбе-Худжанд на въезде в Варзобское ущелье.

Власти просят жителей столицы в эти два дня воздержаться от поездок на личных автомобилях и пересесть на общественный транспорт. Такие меры безопасности вызывают недоумение душанбинцев. Дустмухаммад Ходжаев, житель столичного района Исмоили Сомони, сказал, что надеется, что в дни саммита будут открыты объездные дороги, чтобы население могло добраться до работы.

Для участия в работе пятой встречи глав государств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе прибудут президенты России, Китая, Ирана, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Бангладеш и Шри-Ланки, глава правительства Афганистана Абдулла Абдулла. Еще 15 стран-участниц будут представлены премьер-министрами, вице-премьерами и министрами иностранных дел.

Абдухалим Гаффоров, депутат таджикского парламента, сказал, что на саммите лидеры стран Азии обсудят существующие проблемы на азиатском континенте, но самым важным моментом представляется визит президента Ирана, что может способствовать положительным подвижкам в укреплении двусторонних отношений.

Пятый саммит глав государств СВМДА будет проходить 14-15 июня в столице Таджикистана. Этот международный форум создан для обеспечения мира, безопасности и стабильности в Азии, объединяющий 27 государств, которые охватывают около 90% территории и населения Азии. Еще 8 государств и 5 международных организаций, включая ООН, имеют статус наблюдателей. Таджикистан впервые принимает участников саммита по Азии. До этого в таджикской столице проводились международные конференции высокого уровня, но саммит с участием такого большого количества лидеров стран пройдет в Душанбе впервые за последнее десятилетие.