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  12 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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После массовой акции протеста в Гонконге отложили рассмотрение закона об экстрадиции

CA-NEWS (KZ) -  Законодательный совет Гонконга отложил заседание, на котором должны быть рассмотрены поправки в закон об экстрадиции, на фоне акции протеста, сообщает South China Morning Post. Срок, на который отложено рассмотрение документа, не уточняется.

Накануне на улицы Гонконга вышли десятки тысяч демонстрантов. Они заблокировали движение транспорта, вызвав серьезные дорожные пробки. А несколько сотен демонстрантов провели в центре города всю ночь, требуя отказаться от закона от экстрадиции.

Для обеспечения порядка мобилизовано 5 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

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