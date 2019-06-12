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  12 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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HRW просит ООН на сессии в Женеве обсудить судьбу таджикских политзаключенных

CA-NEWS (TJ) -  Международная правозащитная организация Human Rights Watch просила Комитет ООН по правам человека при обсуждении ситуации с соблюдением прав человека в Таджикистане обратить особое внимание на судьбу «узников совести».

Во время очередной сессии Комитета ООН по правам человека, которая состоится в начале июля в Женеве, Таджикистан отчитается по ситуации с соблюдением прав человека в стране и выполнению Международного пакта о гражданских и политических правах.

В распространенном 11 июня заявлении Human Rights Watch говорится, что с 2014 года более чем 150 человек были брошены в тюрьму по политически мотивированным уголовным делам. «Суровые меры были применены в отношении любых проявлений инакомыслия — даже пользователи социальных сетей за умеренную критику политики властей были осуждены на срок от 5 - 10 лет», говорится в заявлении HRW.

Власти Таджикистана заявляют, что в стране нет политических заключенных. Однако таджикская оппозиция утверждает, что многие заключенные, признанные виновными в совершении уголовных преступлений, в действительности отбывают наказание за свои политические взгляды.

По данным правозащитников, с 2015 года власти Таджикистана ведут организованную кампанию против родственников находящихся за пределами страны инакомыслящих. В рамках этой кампании были зафиксированы случаи незаконного задержания, конфискации паспортов и запретов на поездки за границей. Руководство Таджикистана регулярно злоупотребляет Интерполом для ареста и депортации на родину критиков режима из России, Турции, Беларуси, Греции и других стран, пишут правозащитники.

Комитет по правам человека ООН был учрежден в соответствии с положениями Международного пакта о гражданских и политических правах. Он состоит из восемнадцати экспертов и рассматривает периодические доклады о принятых государствами-участниками мерах по претворению в жизнь политических и гражданских прав, признаваемых в пакте, и о прогрессе, достигнутом в использовании этих прав.

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