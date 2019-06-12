В Стамбуле гражданку Туркменистана сбил автомобиль

CA-NEWS (TM) - В Стамбуле гражданка Туркменистана была сбита автомобилем. Авария произошла 9 июня в 09.45 на улице Левент Буюкдере, в стамбульском районе Бешикташ, передает Азатлык.



"Гражданка Туркменистана пыталась перейти через дорогу после того, как загорелся красный свет светофора. В этот момент она была сбита автомобилем с номерным знаком 34 BHV 881, которым управляла Пинар Гедик Озен. В результате происшествия женщина получила ранения. Находившиеся рядом люди оказали ей помощь, перебинтовав руку. Женщина-водитель, сбившего автомобиля, ни на минуту не оставила пострадавшую", - сообщает турецкое издание Haberler.com.

Издание сообщает, что пострадавшая в ДТП гражданка Туркменистана получила перелом руки и бедра. Она направлена на лечение в Учебно-исследовательскую больницу Окмейданы

Как сообщают турецкие издания, полиция начала расследование происшествия. Водитель автомобиля Пинар Гедик Озен была доставлена для допроса в полицейский участок Левент.