Генсек запустил стратегию по созданию в ООН условий для людей с инвалидностью

CA-NEWS (CA) - Эксперты ООН подсчитали, что, отказываясь создавать условия для работы людей с инвалидностью, страны теряют до семи процентов своего ВВП. Поэтому соблюдать права этой группы населения нужно не только с точки зрения справедливости, но и из соображений экономической выгоды. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на открытии конференции сторон Конвенции о правах инвалидов, передает служба новостей ООН.



Глава ООН призвал все страны отстаивать права инвалидов. По его словам, такая политика позволит человечеству приблизиться к идеалам, заложенным в Уставе ООН. При этом Генсек считает, что Организация Объединенных Наций должна подавать пример всему миру. Он сообщил, что, вступив в должность, попросил подготовить справку об условиях для инвалидов в ООН. «Буду с вами откровенен, - сказал Гутерриш, – хорошего, как оказалось, мало. Да, кое-какие отдельные успехи отмечаются, но доклад выявил огромные прорехи».

По его словам, главное, что в борьбе за права инвалидов отсутствует системный подход. Чтобы исправить ситуацию, Антониу Гутерриш запустил сегодня Стратегию ООН по обеспечению условий для людей с инвалидностью. «Это не просто слова – это программа действий, - подчеркнул Генсек. – Действий, направленных на то, чтобы повысить стандарты ООН». Он обещал, что в ближайшем будущем ситуация изменится не только в штаб-квартире и представительствах ООН по всему миру, но и миссиях на местах, и пригласил людей с инвалидностью работать в Организации Объединенных Наций.

Генеральный секретарь также напомнил о недавней гостье из Сирии, побывавшей в Совете Безопасности: 20-летняя Нуджин Мустафа страдает церебральным параличом и прикована к коляске. «Она рассказала членам Совбеза о том, как живется в условиях войны молодой женщине с инвалидностью, о своем постоянном страхе, что из-за нее семья не сможет вовремя спрятаться от бомбежки», - сказал Генсек.

Глава ООН поблагодарил страны, ратифицировавшие Конвенцию о правах инвалидов. – Это сделали 177 государств – девяносто процентов членов ООН. «Тем не менее, нам всем известно, что это еще далеко не все, - заявил Генсек. – Перед нами - долгий путь. Мы должны изменить образ мышления, законы и политику, чтобы дать всем людям с инвалидностью одинаковые права и возможности и создать им достойные условия жизни». Он призвал международное сообщество, включая государства, гражданское общество и учреждения системы ООН объединить усилия, чтобы претворить в жизнь заложенные в Конвенции цели и задачи.

По данным опубликованного в декабре прошлого года доклада Генерального секретаря, инвалиды по всему миру живут в нищете, не имеют возможности учиться и работать, а также не всегда могут получить медицинскую помощь. Они недостаточно представлены в органах власти и не участвуют в политической жизни. «Мы должны укрепить усилия по борьбе с дискриминацией и стигматизацией, особенно в отношении девочек и женщин с инвалидностью», - сказал глава ООН.