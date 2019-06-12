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  12 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане решили отложить введение единой школьной формы

CA-NEWS (UZ) -  Министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов заявил, что школьная форма не будет обязательной в 2019-2020 учебном году. Об этом он рассказал в интервью местным СМИ.

По словам министра, производство школьной формы для учеников с первого по 11-й класс потребует значительных ресурсов. Текстильная промышленность в стране, возможно, не сможет сделать это одновременно.

Аналогичное мнение высказала старшая дочь президента и заместитель директора Агентства информации и массовых коммуникаций Саида Мирзиёева, разместив комментарий на своей странице в Facebook в конце мая.

А немного ранее Министерство народного образования республики напомнило родителям о введении в стране единой школьной формы в 2019–2020 учебном году. Решение о единой школьной форме было принято Кабинетом министров 15 августа 2018 года.

Инициатива о введении единой школьной формы была предложена президентом Шавкатом Мирзиёевым в августе 2017 года.

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