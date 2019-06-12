Женщину, вылетевшую в Индию на лечение, вернули в Ташкент в гробу

CA-NEWS (UZ) - 52-летняя Наргиза Ахророва, которая вылетела в Индию для лечения от рака, вернулась домой в гробу.

Сын покойной Одилбек Ахроров утверждает, что он доверился посредникам и вывез мать в Индию за несколько тысяч долларов, но в итоге был обманут.

Уроженка Ташкента и ее индийский супруг, которых называют «посредниками», сообщили, что Наргизу Ахророву сын доставил в больницу 30 мая, несмотря на то, что она была на последней стадии заболевания. Женщину поместили в клинику Jaypee в Дели.

По словам посредников, Одилбек Ахроров вывез мать из больницы под расписку, «что берёт на себя ответственность в случае её смерти», так как не смог оплатить лечение.

Состояние Ахроровой ухудшилось 8 июня при перелёте в Ташкент, когда закончился кислород. После этого самолет, который летел в Ташкент, был вынужден вернуться в Дели.

Видео, в котором рассказывается о смерти 52-летней Наргизы Ахроровой, пытавшейся вылечиться от рака в Индии, вызвало резонанс соцсетях.

По утверждению сына покойной, Одилбека Ахророва, «посредники» обманули его.

«Женщина, у которой супруг индиец, сказала нам, что за 1000 долларов вылечат мою маму. Мы поверили и 30 мая вылетели в Дели с мамой. Она приехала в Индию на своих ногах, а через десять дней мы вернули её в Ташкент в гробу», - сказал Одилбек Ахроров.

Как выяснилось, после приезда в Дели Наргиза Ахророва была помещена в клинику Jaypee, где через неделю ей стало хуже.

По словам Одилбека Ахророва, персонал больницы оценил лекарства для лечения мамы в пять раз дороже, чем обещали посредники.

«В течение нескольких дней она беспрестанно получала капельницы и различные уколы. У мамы отказали почки. Нам сказали, что мы должны заплатить 5000 долларов или 1500 долларов в день. У нас не было таких денег. Мы рассчитывали на тысячу долларов. Из-за нехватки денег я попросил ее увезти в Узбекистан», - говорит сын покойной.

Одилбек Ахроров обвиняет "посредников" в смерти матери.

«Мы попали в их ловушку и потеряли маму. Если бы я знал, что это произойдет, я бы не стал мучить маму. Они знали о состоянии моей матери и заставили нас потратить столько денег», - сказал Ахроров.

Индус по имени Кабир, которого Ахроров называет «посредником», сообщил, что женщина была доставлена в Индию в критическом состоянии, и что ее сын забрал её до окончания лечения, написав расписку, что «берёт на себя ответственность в случае её смерти».

«...Я прочитал, что он написал в сети. Он лжёт, что его «мама приехала в Индию на своих ногах». На самом деле она была в очень плохом состоянии, её привезли в коляске. Кто может вылечиться на последней стадии рака за 1000 долларов?», - говорит Кабир.

Медицинский туризм в Индии является одним из самых быстрорастущих секторов.

Из-за низкой стоимости лечения число людей, которые приехали в Индию для лечения в последние годы, резко возросло.

В Узбекистане можно увидеть много рекламных объявлений о лечении в Индии.

По данным газеты Hindustan Times, Индия ежегодно получает до 3 млрд долларов от медицинского туризма, а к 2020 году страна планирует увеличить свои доходы до 5 млрд долларов.