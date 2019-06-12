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  12 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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МИД Узбекистана, помимо вопросов дипломатии, занимается инвестициями и экспортом

CA-NEWS (UZ) -  В МИД Узбекистана сообщили, что с ноября 2018 по июнь этого года посольствами РУ проработаны 244 инвестиционных проектов на общую сумму $5,25 млрд.

Заместитель министра иностранных дел Ильхом Нематов заявил 11 июня, что в этом году будет реализовано 163 проекта на общую сумму $1 миллиард 700 миллионов. Основная часть этих проектов будет реализована в 2020-2021 годах.

Эти проекты охватывают такие сферы, как сельское хозяйство, производство, коммунальное хозяйство, строительство, медицина, культура и образование.

По утверждению Ильхома Нематова, послы также работают над экспортом узбекской продукции за границу. За пять месяцев этого года экспорт узбекских товаров в страны, где присутствуют дипломатические миссии Узбекистана, вырос на 30,6% и составил $3,5 млрд.

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