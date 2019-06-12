Строительство противолавинных галерей на автодороге Душанбе-Чанак освободят от налогов

CA-NEWS (TJ) - Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана одобрил сегодня проект поправок в закон «О Госбюджете на 2019 год», передает Авеста.



Поправки предусматривают освобождения от налогов на прибыль, на добавленную стоимость, на использование автодорог и таможенных пошлин строительство трех противолавинных галерей на дороге Душанбе-Чанак, общей протяженностью 374 метров.

Указанные объекты будут возведены за счет гранта Пакистана, размер которого составляет $5 млн.

В ходе обсуждения данного вопроса депутат Саидджафар Усмонзода призвал прекратить практику освобождения от налогов в пользу обеспечения доходной части госбюджета. Однако, депутаты проголосовали за принятие поправок в закон «О Госбюджете на 2019 год».

Генеральным подрядчиком проекта строительства трех новых противолавинных галерей на дороге Душанбе-Чанак выбрана китайская компания China Road, с которой в начале нынешнего года министерство транспорта Таджикистана заключило соответствующее соглашение.

В рамках проекта «Строительства противолавинных галерей на автодороге Душанбе-Чанак» планируется возвести 55 противолавинных галерей, общей протяженностью свыше 5,6 тыс. метров. На эти цели потребуется $51,5 млн. К настоящему времени на указанной дороге построены и функционируют 24 галереи.