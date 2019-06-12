В ВКО работников школы наказали за поборы с родителей

CA-NEWS (KZ) - По факту жалобы на сбор денег проведена проверка, двух человек привлекли к дисциплинарной ответственности, передает YK-news.kz.

«В департамент Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по ВКО обратились родители гимназии № 3 Курчумского района. Они пожаловались на поборы в школе, — сообщили в областном департаменте. — Классный руководитель 9 класса в общем родительском чате призвала родителей собрать средства для работы областной комиссии».

По данному факту проведена проверка.

«В итоге классный руководитель и заместитель директора школы по научной деятельности привлечены к дисциплинарной ответственности», — добавили в департаменте.