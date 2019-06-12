РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В ВКО работников школы наказали за поборы с родителей

CA-NEWS (KZ) -  По факту жалобы на сбор денег проведена проверка, двух человек привлекли к дисциплинарной ответственности, передает YK-news.kz.

«В департамент Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по ВКО обратились родители гимназии № 3 Курчумского района. Они пожаловались на поборы в школе, — сообщили в областном департаменте. — Классный руководитель 9 класса в общем родительском чате призвала родителей собрать средства для работы областной комиссии».

По данному факту проведена проверка.

«В итоге классный руководитель и заместитель директора школы по научной деятельности привлечены к дисциплинарной ответственности», — добавили в департаменте.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • МВД Казахстана опубликовало видео митинга в Нур-Султане в день выборов
  • Два президента одной страны, - политолог А.Дубнов о выборах в Казахстане
  • Глава ФАО предложил 4 меры, которые помогут обеспечить здоровое питание населения
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×