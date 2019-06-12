ЮНИСЕФ: 19 детей убиты и еще 49 получили ранения в Судане

- Азия и мир, общество
- 18:09, 12 июня 2019
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CA-NEWS (CA) - По меньшей мере, 19 детей были убиты в Судане и еще 49 получили ранения лишь за последнюю неделю. В Детский фонд ООН поступают сообщения о применении чрезмерной силы не только против мирных демонстрантов, но и детей и подростков. В своем заявлении Исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор выразила крайнее беспокойство по поводу продолжающегося насилия и беспорядков в стране.
«Мы получили информацию о том, что детей в Судане задерживают, вербуют для участия в боевых действиях и подвергают сексуальному насилию, - подчеркнула Генриетта Фор. - Школы, больницы и медицинские центры грабят и разрушают».
По всей стране отмечается нехватка воды, продуктов питания и лекарств. Многие родители слишком напуганы и не позволяют своим детям покидать дома, опасаясь насилия и преследований. Все это ставит под угрозу здоровье и благополучие детей.
«Дети по всему Судану уже несут на себе бремя десятилетнего конфликта. Нынешняя напряженность в стране усугубляет и без того критическую ситуацию. Насилие должно прекратиться», - сказала Генриетта Фор.
Несмотря на эскалацию беспорядков, работа ЮНИСЕФ в интересах детей в Судане продолжается. Детский фонд ООН обеспечивает миллионы детей, в том числе тех, кто был перемещен, вакцинами, чистой водой, медикаментами и оказывает психосоциальную поддержку.
ЮНИСЕФ также призывает военные власти Судана разрешить гуманитарным организациям помогать нуждающимся, в том числе дать им возможность работать в больницах, которые были закрыты из-за конфликта.
«Вместе с Генеральным секретарем ООН я настоятельно призываю стороны продолжать мирный диалог и возобновить переговоры о передаче власти временной гражданской администрации. Международное сообщество должно занять твердую позицию и оказать поддержку [мирному населению]. Дети Судана хотят мира», - заявила Исполнительный директор ЮНИСЕФ.
Генриетта Фор также напомнила, что любое нападение на детей, школы или больницы является грубым нарушением международного права.