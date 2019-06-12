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  12 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Пензе проходит Фестиваль плова

CA-NEWS (UZ) -  В Пензе 12 июня проходит «Саммит плова». Мероприятие уже стало традиционным для Дня города, сообщили местные СМИ.

«Мы проводим традиционный ежегодный фестиваль плова уже седьмой год подряд. Мероприятие проходит при поддержке фонда «Покров». Саммит организован в 25 городах России. Спасибо мэру Пензы Виктору Кувайцеву и губернатору Ивану Белозерцеву за то, что дали нам такую площадку, в других городах с этим проблема», — рассказал президент областной общественной организации «Узбекская община» Сатимбай Бердиев.

Плов с четырех часов утра готовят 10 поваров. Пензенцы могут попробовать несколько разновидностей блюда, в том числе — самарканский, таджикский, хорезмский, ташкентский и праздничный. Отмечается, что многие продукты специалисты привезли из Узбекистана.

Повара готовят блюдо в нескольких казанах, в самом большом хватит плова, чтобы накормить 500 человек.

Порцию плова пензенцы покупают за символическую плату. Все собранные средства направят в дом-интернат.

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