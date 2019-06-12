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  12 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Фергане управляющий «Халк банка» украл из сейфа $100 тысяч

CA-NEWS (UZ) -  Установлены личности злоумышленников, подозреваемых в краже из сейфа одного из филиалов «Народного банка» в Ферганской области 100 тысяч долларов США.

Ранее сообщалось, что 6 февраля текущего года из сейфа для хранения иностранной валюты в филиале АК «Народный банк» в Язъяванском районе Ферганской области были похищены 100 тысяч долларов США.

В ходе следствия выяснилось, что деньги присвоил 32-летний управляющий банка С.Т. в сговоре с двумя сотрудниками этого банка, говорится в сообщении МВД.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.

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