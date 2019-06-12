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  12 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Джизаке водитель жестоко избил сотрудника ДПС

CA-NEWS (UZ) -  В социальных сетях распространилось видео, на котором можно увидеть, как водитель жестоко избивает инспектора ДПС. Видео распространилось в телеграм-каналах, сообщает upl.uz.

По данным изданич, инцидент произошел в Джизаке. В настоящее время правоохранительные органы заинтересовались видеороликом.

Предполагается, что водитель избил сотрудника ДПС из-за того, что тот хотел написать штраф на крупную сумму.


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