В Алматы и Нур-Султане полиция проводит задержания (видео)

CA-NEWS (KZ) - В Алматы и Нур-Султане полиция проводит задержания собравшихся на акцию протеста, сообщают местные СМИ и пользователи социальных сетей.

В Алматы СМИ сообщают о минимум двух заполненных задержанными автозака.

Ряд задержаний произвела полиция и в районе монумента «Байтерек» в Нур-Султане.

Сообщается и о блокировке социальных сетей в Казахстане. Пользователи отмечают, что зайти можно только через VPN.

По данным сервиса Downdetector, люди не могут воспользоваться функциями мессенджера WhatsApp на юге, центре, севере и северо-западе Казахстана. Аналогичная ситуация с Instagram, Facebook.

9 и 10 июня, в дни внеочередных выборов президента, в Алматы и Нур-Султане прошли митинги, участники которых призывали, в частности, бойкотировать президентские выборы. За два дня полиция задержала около 700 человек.

(новость обновляется)