В Алматы и Нур-Султане полиция проводит задержания (видео)

- Казахстан, происшествия
- 19:21, 12 июня 2019
- Просмотров: 14849
- Обновлено: 21:44, 12 июня 2019
CA-NEWS (KZ) - В Алматы и Нур-Султане полиция проводит задержания собравшихся на акцию протеста, сообщают местные СМИ и пользователи социальных сетей.
В Алматы СМИ сообщают о минимум двух заполненных задержанными автозака.
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СБЕЖАЛИ ОТ ПОЛИЦИИ! Протестующие больше не боятся бороться за свою свободу.Задержанные на протестах 12 июня просто взяли и вышли через заднюю дверь автобуса. И не просто вышли, а уверенно хлынули наружу, чтобы вернуться на протест! Мест в ИВС не хватает, физически невозможно задержать всех протестующих. Но нас должно быть ещё больше, чтобы нелегитимный режим наконец ушел в прошлое! #общенародный_освободительный_протест_бостандық #нет_нелегитимным_выборам #у_нас_есть_выбор #назарбаев_выборы_2019
Ряд задержаний произвела полиция и в районе монумента «Байтерек» в Нур-Султане.
Сообщается и о блокировке социальных сетей в Казахстане. Пользователи отмечают, что зайти можно только через VPN.
По данным сервиса Downdetector, люди не могут воспользоваться функциями мессенджера WhatsApp на юге, центре, севере и северо-западе Казахстана. Аналогичная ситуация с Instagram, Facebook.
9 и 10 июня, в дни внеочередных выборов президента, в Алматы и Нур-Султане прошли митинги, участники которых призывали, в частности, бойкотировать президентские выборы. За два дня полиция задержала около 700 человек.
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