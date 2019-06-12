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  12 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы и Нур-Султане полиция проводит задержания (видео)

CA-NEWS (KZ) -  В Алматы и Нур-Султане полиция проводит задержания собравшихся на акцию протеста, сообщают местные СМИ и пользователи социальных сетей.

В Алматы СМИ сообщают о минимум двух заполненных задержанными автозака.

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СБЕЖАЛИ ОТ ПОЛИЦИИ! Протестующие больше не боятся бороться за свою свободу.Задержанные на протестах 12 июня просто взяли и вышли через заднюю дверь автобуса. И не просто вышли, а уверенно хлынули наружу, чтобы вернуться на протест! Мест в ИВС не хватает, физически невозможно задержать всех протестующих. Но нас должно быть ещё больше, чтобы нелегитимный режим наконец ушел в прошлое! #общенародный_освободительный_протест_бостандық #нет_нелегитимным_выборам #у_нас_есть_выбор #назарбаев_выборы_2019

Публикация от Информационный канал «16/12» (@1612kanal)12 Июн 2019 в 8:45 PDT

Ряд задержаний произвела полиция и в районе монумента «Байтерек» в Нур-Султане.

Сообщается и о блокировке социальных сетей в Казахстане. Пользователи отмечают, что зайти можно только через VPN.

По данным сервиса Downdetector, люди не могут воспользоваться функциями мессенджера WhatsApp на юге, центре, севере и северо-западе Казахстана. Аналогичная ситуация с Instagram, Facebook.

9 и 10 июня, в дни внеочередных выборов президента, в Алматы и Нур-Султане прошли митинги, участники которых призывали, в частности, бойкотировать президентские выборы. За два дня полиция задержала около 700 человек.

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