Карим Масимов переназначен главой КНБ Казахстана

CA-NEWS (KZ) - 12 июня в Казахстане состоялось заседание Сената парламента, на котором депутаты дали согласие на назначение Карима Масимова председателем комитета национальной безопасности, передает пресс-служба Сената.

Председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Мухтар Кул-Мухаммед отметил, что «К.Масимов зарекомендовал себя на всех участках работы принципиальным, высококвалифицированным государственным деятелем, верным своему делу и долгу перед Отечеством».

Дача согласия на назначение на должность председателя КНБ относится к исключительному ведению Сената.

Карим Масимов родился 5 июня 1965 года. Он возглавляет КНБ с сентября 2016 года. В разные годы дважды занимал должность премьер-министра (2007-2012, 2014-2016), руководил Администрацией президента РК (2012-2014), исполнял обязанности госсекретаря с января по апрель 2014.

Награжден орденами "Курмет", Федерации (Order of Federation), Дружбы народов и Барыс II степени.