Все акимы Казахстана стали исполняющими обязанности

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий акимов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей. Они будут исполнять обязанности до назначения новых градоначальников, сообщает Акорда.

"В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Конституции Казахстана в связи с прекращением полномочий акимов городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей при вступлении в должность вновь избранного президента постановляю:

Акимам городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей исполнять свои обязанности до назначения соответствующих акимов".

Также президент подписал указ о руководителях государственных органов:

"Руководителям госорганов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту, исполнять свои обязанности до назначения соответствующих руководителей".