Суд в Швеции отменил обвинительный приговор уроженцу Узбекистана, осуждённого на 7 лет

CA-NEWS (UZ) - Апелляционный суд Швеции 11 июня отменил приговор 46-летнему Фархаду Тошмухаммедову, который был приговорен к 7 годам лишения свободы по подозрению в подготовке теракта от имени террористической организации «Исламское государство».

Как сообщило агентство Reuters, суд отменил обвинение в подготовке теракта со стороны Фархода Тошмухаммедова (Дэвид Идриссон), но обвинение в финансировании терроризма осталось в силе. Судья Раднар Палм Квистг заявил, что у апелляционного суда нет достаточных доказательств, чтобы обвинить его в подготовке к террористическому акту.

Суд округа Сольна недалеко от Стокгольма в этом году приговорил Дэвида Идриссона к семи годам лишения свободы за подготовку к теракту. После отбытия срока он будет депортирован из Швеции без права возвращения в страну.

Напомним, что Давид Идриссон – гражданин Узбекистана, который изменил свое имя после переезда в Швецию в 2008 году. Там он получил вид на жительство как беженец.