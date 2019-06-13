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  13 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Суд в Швеции отменил обвинительный приговор уроженцу Узбекистана, осуждённого на 7 лет

CA-NEWS (UZ) -  Апелляционный суд Швеции 11 июня отменил приговор 46-летнему Фархаду Тошмухаммедову, который был приговорен к 7 годам лишения свободы по подозрению в подготовке теракта от имени террористической организации «Исламское государство».

Как сообщило агентство Reuters, суд отменил обвинение в подготовке теракта со стороны Фархода Тошмухаммедова (Дэвид Идриссон), но обвинение в финансировании терроризма осталось в силе. Судья Раднар Палм Квистг заявил, что у апелляционного суда нет достаточных доказательств, чтобы обвинить его в подготовке к террористическому акту.

Суд округа Сольна недалеко от Стокгольма в этом году приговорил Дэвида Идриссона к семи годам лишения свободы за подготовку к теракту. После отбытия срока он будет депортирован из Швеции без права возвращения в страну.

Напомним, что Давид Идриссон – гражданин Узбекистана, который изменил свое имя после переезда в Швецию в 2008 году. Там он получил вид на жительство как беженец.

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