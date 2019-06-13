В парламенте Таджикистана отреагировали на унижение задержанных мигрантов в России

CA-NEWS (TJ) - Спикер верхней палаты парламента Таджикистана Махмадсаид Убайдуллоев отреагировал на унижение таджикских мигрантов, подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. Трагедия произошла в ночь на 8 июня в парке на Южнобутовской улице Москвы.

«Каждое преступление должно быть расследовано в рамках действующих законов, с соблюдением прав человека и без унижения чести и достоинства задержанных», - заявил спикер, выступая 12 июня на заседании верхней палаты.

Это первая реакция официальных властей Таджикистана на задержание и публикацию в СМИ фотографий задержанных таджикских мигрантов с порванными брюками и голыми частями тела. Публикация снимков возмутила пользователей таджикских сегментов соцсетей, которые считают, что такое унижение задержанных просто недопустимо.

Махмадсаид Убайдуллоев также сообщил, что за развитием событий следят сотрудники посольства Таджикистана в Москве. «Парламент Таджикистана также следит за этим ЧП в рамках своих полномочий», добавил спикер Маджлиси Милли.

Следственные органы Москвы заявили, что спортсмен Сергей Чуев, находясь с девушкой на мосту в парке, сделал замечание компании мужчин, которые "выражались грубой нецензурной бранью и оскорбительно приставали к людям". Возник конфликт, подозреваемые избили спортсмена, тот упал с моста в воду и захлебнулся. Сообщается, что компания мужчин затем избила девушку спортсмена и других людей, отдыхающих в парке.

Однако свидетели происшествия говорят, что Сергей Чуев сам вызвал мигрантов "на бой", говорит Каримджон Ёров, защитник прав трудовых мигрантов в России. «Они также утверждают, что спортсмен упал в воду и захлебнулся. Там было много людей, почему никто не вытащил его из пруда. С другой стороны, были бы таджикские мигранты виновны в избиении Чуева, они сразу же покинули бы место происшествия», - подчеркнул Ёров в беседе с Радио Озоди.

Подозреваемых в преступлении граждан Таджикистана задержали 8 июня в одном из торговых центров Москвы. 10 июня Черемушкинский суд Москвы санкционировал арест шестерых подозреваемых по делу об убийстве Сергея Чуева. Срок ареста суд установил до 8 августа. Еще двое задержанных граждан Таджикистана будут депортированы на родину.

Народный избранник Киёмиддин Миралиён считает, что по нормам международного права такое обращение к мигрантам недопустимо. «Прежде чем принимать решение, необходимо тщательно расследовать происшествие, найти причину конфликта», - подчеркнул он.