Узбекистан просит Россию продлить срок регистрации мигрантов

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан просит вдвое увеличить срок регистрации своих граждан в России – с семи до 15 дней. Этот вопрос в частности обсуждался в Красноярске на заседании межправительственной комиссии по развитию трудовой миграции, сообщает РИА Новости.

Такой период регистрации, уточнили в узбекском ведомстве, уже действует в отношении граждан Таджикистана.

«Было бы также целесообразно увеличить его и для наших граждан в целях улучшения условий пребывания и адаптации в период трудоустройства в РФ. Рабочая группа приняла к сведению информацию узбекской стороны о предложении по увеличению с семи до 15 дней сроков нахождения на территории России граждан Узбекистана без регистрации по месту жительства по приезду», – отметил представитель Минзанятости.

Представители министерства также отметили, что узбекская сторона подготовила проект межправительственного соглашения между Узбекистаном и Россией о взаимном признании медицинского заключения о состоянии здоровья трудящихся-мигрантов.

По данным Министерства внутренних дел России, узбекские мигранты составляют примерно одну десятую часть от всех приезжающих на заработки в РФ – а это около 1 миллиона человек.