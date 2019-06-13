В Узбекистане граждане, выезжающие на заработки, будут платить за экзамен по иностранному языку

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане в соответствии с законодательством подтверждение профессиональной квалификации граждан, выезжающих на заработки за границу, теперь будет осуществляться аккредитованными юридическими лицами, занимающимися этой деятельностью.

По сообщению Министерства юстиции, приказ об утверждении тарифа на установление предельного уровня стоимости участия в квалификационном экзамене по иностранному языку был зарегистрирован 11 июня.

В соответствии с законодательством подтверждение профессиональной квалификации граждан, выезжающих для осуществления трудовой деятельности за границу, осуществляется аккредитованными юридическими лицами, занимающимися этой деятельностью.

Документом установлено, что оплата за участие в квалификационном экзамене по иностранному языку, установлена в полтора раза (304 тыс. 95 сумов или $36) от суммы базового расчета.

Настоящий приказ вступает в силу через три месяца со дня официального опубликования.