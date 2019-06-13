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  13 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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$7 млн стоит час блокировок соцсетей в Казахстане

CA-NEWS (KZ) -  Организация NetBlocks.org опубликовала отчет о блокировках социальных сетей в Казахстане в день президентских выборов.

NetBlocks высчитала, сколько стоил казахстанцам час блокировок соцсетей 9 июня, в день президентских выборов. Оказалось, что час блокировок в Казахстане стоит примерно $7 млн (2,6 миллиарда тенге).

Сумма складывается из гипотетических финансовых потерь бизнеса, доход которого зависит от свободной работы интернета (например, рекламодатель, разместив рекламу на ресурсе, доступ к которому затруднен, теряет потенциального клиента).

Также сумма складывается от процента времени, в течение которого пользователь не мог воспользоваться услугами, которые предоставляет провайдер. К примеру, если пакет услуг стоит 5000 тенге, то час интернета стоит около 7 тенге.

При вычислении организация использовала данные региональных показателей Всемирного банка, ITU (Международный союз электросвязи) и Евростата.

9 июня в Казахстане прошли президентские выборы и с этого времени наблюдается блокировка социальных сетей. Пользователи жалуются, что могут зайти только через VPN.

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