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  13 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте открылась выставка товаров и услуг Китая

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте 12 июня открылась выставка товаров и услуг Китая в Узбекистане, сообщает Синьхуа.

Посол КНР в Узбекистане Цзян Янь в приветственном слове отметила, что выставка позволит предпринимателям двух стран установить прямые и более тесные связи, послужит дальнейшему укреплению обмену и кооперации в сфере механической и электронной продукции, и углубленному развития двустороннего практического сотрудничества.

Заместитель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Ислам Жасимов считает, что данная выставка организована своевременно. В настоящее время Узбекистан в условиях модернизации экономики заинтересован в современном оборудовании и технологиях, произведенных в Китая. "Многие отрасли Узбекистана готовы рассмотреть предложения китайских производителей высокотехнологичного оборудования для модернизации и оснащения производственного процесса", - отметил он.

На выставке около 100 компаний из четырех провинций Китая представили продукции строительной и сельскохозяйственной техники, автозапчасти, бытовую технику и товары для дома.

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