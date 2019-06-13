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  13 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Улан-Баторе пройдёт международная конференция членов ОБСЕ по борьбе с терроризмом

CA-NEWS (MNG) -  20-21 июня в Улан-Баторе пройдёт международная региональная конференция по борьбе с терроризмом государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), передает Mongolnow.

По инициативе генсека ООН первая конференция руководителей полномочных органов по борьбе с терроризмом стран-членов на высшем уровне прошла в Нью-Йорке в июне 2018 года. Согласно направлению, принятого по итогам конференции, по инициативе Координационного совета Монголии по борьбе с терроризмом принято решение о проведении вышеупомянутой конференции на высшем уровне в стране.

Организаторами конференции выступают МИД Монголии, Координационный совет по борьбе с терроризмом, Департамент по борьбе с транснациональной угрозой Секретариата ОБСЕ, Службой по борьбе с терроризмом ООН и главным разведывательным управлением Монголии.

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