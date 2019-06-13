РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Центральный банк Узбекистана допускает возможность проведения деноминации

CA-NEWS (UZ) -  Центральный банк допускает возможность проведения деноминации (обмен старых денежных знаков на новые, имеющие, как правило, меньший номинал). Об этом 12 июня в ходе брифинга в Агентстве информации и массовых коммуникаций сообщил первый заместитель председателя ЦБ Илхом Норкулов, передает Spot.

По словам Норкулова, неправильно было бы утверждать, что «подобных планов у Центрального банка нет».

«Не могу назвать точную дату, будет это через пять или десять лет» — отметил он.

Норкулов также добавил, что вопрос деноминации регулятор готов будет рассмотреть, когда будет совершен переход на инфляционное таргетирование.

«Перед нами сейчас стоят большие задачи: реформа государственных организаций, либерализация цен», — добавил он.

В марте председатель правления ЦБ Мамаризо Нурмуратов сообщал, что регулятор не видит необходимости в проведении деноминации.

Он тогда отмечал, что деноминация это технический процесс, который можно провести легко и быстро, как это сделали в Беларуси (денежная реформа состоялась в Белоруссии в 2016 году, когда были выпущены новые белорусские рубли. До конца года в обращении находились белорусские рубли старого и нового образца. Соотношение обмена составляет 1:10 000 — прим. Spot).

Глава ЦБ признавался, что сейчас такой цели [проведение деноминации] нет. К тому же, добавлял Нурмуратов, используемые ныне номиналы удобны и отвечают всем требованиям.

В конце февраля в обращение вышла новая купюра в 100 000 сумов ($12). После этого Узбекистан стал одной из стран в мире, где банкнотный ряд достигает шестизначных цифр.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Алматы и Нур-Султане полиция проводит задержания (видео)
  • Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана
  • На рынке Афганистана Узбекистан может на равных конкурировать и с Китаем, и с Индией — эксперт
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×