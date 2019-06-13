Центральный банк Узбекистана допускает возможность проведения деноминации

CA-NEWS (UZ) - Центральный банк допускает возможность проведения деноминации (обмен старых денежных знаков на новые, имеющие, как правило, меньший номинал). Об этом 12 июня в ходе брифинга в Агентстве информации и массовых коммуникаций сообщил первый заместитель председателя ЦБ Илхом Норкулов, передает Spot.

По словам Норкулова, неправильно было бы утверждать, что «подобных планов у Центрального банка нет».

«Не могу назвать точную дату, будет это через пять или десять лет» — отметил он.

Норкулов также добавил, что вопрос деноминации регулятор готов будет рассмотреть, когда будет совершен переход на инфляционное таргетирование.

«Перед нами сейчас стоят большие задачи: реформа государственных организаций, либерализация цен», — добавил он.

В марте председатель правления ЦБ Мамаризо Нурмуратов сообщал, что регулятор не видит необходимости в проведении деноминации.

Он тогда отмечал, что деноминация это технический процесс, который можно провести легко и быстро, как это сделали в Беларуси (денежная реформа состоялась в Белоруссии в 2016 году, когда были выпущены новые белорусские рубли. До конца года в обращении находились белорусские рубли старого и нового образца. Соотношение обмена составляет 1:10 000 — прим. Spot).

Глава ЦБ признавался, что сейчас такой цели [проведение деноминации] нет. К тому же, добавлял Нурмуратов, используемые ныне номиналы удобны и отвечают всем требованиям.

В конце февраля в обращение вышла новая купюра в 100 000 сумов ($12). После этого Узбекистан стал одной из стран в мире, где банкнотный ряд достигает шестизначных цифр.