Жена премьер-министра Израиля вернет в казну 14 тысяч евро за дорогие обеды

CA-NEWS (CA) - Сара Нетаньяху, жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, выплатит государству 55 тысяч шекелей (около 14 тысяч евро) за заказ дорогостоящих блюд. Такое решение между генпрокуратурой и самой Нетаньяху было достигнуто 12 июня. Договорённость должен утвердить суд 16 июня, передает New York Post.

Согласно обвинительному заключению, Сара Нетаньяху преднамеренно воспользовалась неосведомленностью сотрудников канцелярии премьер-министра.

С 2010 по 2013 годы она десятки раз заказывала дорогие блюда на общую сумму в 43 тысячи евро. Деньги на оплату еды получала из канцелярии премьер-министра. При этом в доме политика работал личный повар, чьи услуги оплачивались из госбюджета.

Жена израильского премьер-министра неоднократно заявляла о своей невиновности. Её адвокаты указывали, что еду заказывали третьи лица вопреки желанию Сары Нетаньяху, а к услугам повара прибегали только по официальным поводам, но не для личных нужд семейства Нетаньяху.

Надзорные службы ещё в 2015 году сообщали о высоких расходах в семействе премьер-министра.