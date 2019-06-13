Экс-премьер-министр Казахстана переназначен руководителем администрации президента

CA-NEWS (KZ) - Экс-премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев по указу президента Касым-Жомарта Токаева 12 июня переназначен руководителем администрации президента. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Биография:

Б. А. Сагинтаев родился 13 октября 1963 года в селе Ушарал Таласского района Джамбульской области. Окончил Казахский государственный университет, кандидат экономических наук.

Б. А. Сагинтаев работает в государственной службе около 20 лет. Трудовую деятельность начал в 1998 году в качестве заместителя акима Жамбылской области.

С 2002 по 2004 год работал первым заместителем председателя Агентства Казахстана по регулированию естественных монополий и защите конкуренции, с 2007 по 2008 год – руководителем Канцелярии премьер-министра.

С 2016 года в течение трех лет исполнял обязанности премьер-министра Республики. С 1 по 24 марта 2019 г. занимал пост государственного секретаря, 24 марта 2019 г. Нурсултаном Назарбаевым был назначен руководителем Администрации президента.

Награжден орденами «Курмет», «Парасат» и юбилейными медалями.

Женат, имеет двоих детей.