Бердымухамедов велел научить школьников работать

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил чиновникам из министерства образования разработать программу обучения школьников рабочим специальностям. Об этом было заявлено во время встречи с научной общественностью Туркменистана, которая состоялась 12 июня, передает ХТ.



Как сообщает госинформагентство ТДХ, «учитывая интерес 16-18-летних подростков к труду, глава государства отметил необходимость наряду со средним образованием обучать школьников и рабочим специальностям». В связи с этим хякимликам этрапов и городов было приказано создать учебно-производственные центры для школьников.

Помимо этого, в Ашхабаде и велаятах было поручено открыть новые виды общеобразовательных средних школ, в том числе школы-гимназии, предназначенные для углубленного изучения предметов по направлениям будущей специализации.

По данным издания, в соответствии с программой цифровизации экономики в школьную программу должны быть включены специальные дисциплины, а учебные планы средних и высших школ должны «учитывать инновационный характер развития национальной экономики».

Для улучшения финансово-экономического состояния высших школ с платной формой обучения президент поручил поэтапно переводить их на полный хозрасчет.

Напомним, что ранее на хозрасчет были переведены НИИ и Академия наук Туркменистана, а также Дома культуры.