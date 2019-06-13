В Казахстане назначили нового акима столицы

CA-NEWS (KZ) - Алтай Кульгинов назначен новым акимом столицы Казахстана, сообщает Акорда.

Он сменил Бахыта Султанова, который занимал должность акима столицы с сентября 2018 года.

Биография:

Кульгинов Алтай Сейдирович родился в 1978 году в ЮКО.

Окончил Международный Казахско-Турецкий университет имени Х.А. Яссави (правоведение), Академию Государственного управления при президенте Республики Казахстан (магистр государственного и местного управления), магистратуру Британского университета Абердин по Президентской Международной образовательной программе "Болашак" (магистр международного коммерческого права).

Трудовой стаж:

· Главный специалист, исполняющий обязанности отдела кадровой работы Ц(Д)ПСиИ при Генеральной прокуратуре РК (2001);

· Прокурор управления формирования правовой статистики Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК (2002-2003);

· Заместитель начальника Управления Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по городу Астане (2003-2007);

· Начальник управления анализа и разработки подзаконных актов Министерства юстиции Республики Казахстан (2007-2008);

· Заместитель генерального директора по правовым вопросам ТОО "Алаш Медиа Групп" (2008-2010);

· Государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации Президента Республики Казахстан (2010-2012);

· Заместитель акима Западно-Казахстанской области (02.2012-04.2013);

· Аким города Уральска (04.2013-26.03.2016);

· Аким Западно-Казахстанской области (с 26.03.2016).