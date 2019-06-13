Племена Центральной Азии использовали марихуану во время ритуалов около 2500 лет назад

CA-NEWS (CA) - Согласно исследованиям, опубликованным в издании Science Advances, племена Центральной Азии ещё в первом тысячелетии до нашей эры выращивали коноплю, используя её в религиозных ритуалах, и сыграли большую роль в распространении растения.

В Восточном Памире, при изучении древних захоронений в Джирзанкале (Jirzankal), ученые обнаружили следы тетрагидроканнабинола (психоактивное вещество, содержащееся в марихуане). Считается, что растения сжигались при похоронных обрядах.

Как предполагают исследователи, торговцы и путешественники, ещё до существования Шелкового пути проходившие через Центральную Азию, могли перенять привычку употреблять коноплю и распространить наркотик в дальнейшем.

«Новейшие находки подтверждают, что каннабис как психотропное вещество впервые был использован в горных регионах восточной Центральной Азии, и затем был вывезен в другие страны мира», - говорит Николь Буавен, директор Института Макса Планка по мировой истории.

Справка:

Марихуана, или каннабис – один из старейших наркотиков в мире, чья история насчитывает десятки веков. Она изготовляется из конопли.

В Древней Индии и на Ближнем Востоке марихуану применяли в качестве обезболивающего, противоэпилептического, противосудорожного средства. Первые упоминания об использовании марихуаны в европейской медицине относятся к периоду колонизации Индии Англией, когда британские врачи применяли её в лекарственных целях. Благодаря практике военных врачей английского колониального корпуса, препараты марихуаны получили широкое распространение в Британии и США XIX века.

В настоящее время употребление марихуаны запрещено законом в большинстве стран мира, в том числе и в Кыргызстане.