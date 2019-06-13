РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В результате ДТП в Стамбуле скончались двое граждан Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  В больнице Стамбула 11 июня скончался 25-летний гражданин Узбекистана Озод Ражаббоев, пострадавший в ДТП в районе Ускюдар.

Генконсульством Узбекистана в Стамбуле оказывается соответствующая консульско-правовая помощь родственникам погибшего по вывозу его тела в Узбекистан для дальнейшего захоронения. Одновременно взят под контроль ход расследования по факту указанного ДТП, сообщила пресс-служба МИДа.

Кроме того, 11 июня 2019 года в результате дорожно-транспортного происшествия в Стамбуле скончалась 32-летняя гражданка Узбекистана Мухаё Шерданова.

В этом же ДТП пострадала и её сестра 43-летняя Матлюба Шерданова, которая в настоящее время находится в состоянии комы в больнице Стамбула.

Генконсульство взяло ситуацию на контроль, в том числе ход расследования по факту инцидента.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • На рынке Афганистана Узбекистан может на равных конкурировать и с Китаем, и с Индией — эксперт
  • Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана
  • В Алматы и Нур-Султане полиция проводит задержания (видео)
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×