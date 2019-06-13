В результате ДТП в Стамбуле скончались двое граждан Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - В больнице Стамбула 11 июня скончался 25-летний гражданин Узбекистана Озод Ражаббоев, пострадавший в ДТП в районе Ускюдар.

Генконсульством Узбекистана в Стамбуле оказывается соответствующая консульско-правовая помощь родственникам погибшего по вывозу его тела в Узбекистан для дальнейшего захоронения. Одновременно взят под контроль ход расследования по факту указанного ДТП, сообщила пресс-служба МИДа.

Кроме того, 11 июня 2019 года в результате дорожно-транспортного происшествия в Стамбуле скончалась 32-летняя гражданка Узбекистана Мухаё Шерданова.

В этом же ДТП пострадала и её сестра 43-летняя Матлюба Шерданова, которая в настоящее время находится в состоянии комы в больнице Стамбула.

Генконсульство взяло ситуацию на контроль, в том числе ход расследования по факту инцидента.