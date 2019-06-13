ФАО призывает уделять больше внимания проблеме детского труда в сельском хозяйстве

CA-NEWS (UZ) - Во Всемирный день борьбы с детским трудом Продовольственная и сельскохозяйственная программа ООН (ФАО) призывает уделять больше внимания проблеме детского труда в местных продовольственных производственно-сбытовых цепях, сообщается в пресс-релизе организации.



Количество детей, занятых в сельском хозяйстве, с 2012 года увеличилось на 10 миллионов. Местные дети несут пучки маниоки на продажу на уличном рынке в Бассонго, Центральноафриканская Республика.

Сегодня ФАО настоятельно призвала страны уделять больше внимания и выделить больше финансовых ресурсов на решение проблемы детского труда в национальных и местных продовольственных производственно-сбытовых цепях и в натуральном хозяйстве, на которые приходится преобладающая доля детского труда в сельском хозяйстве.

Призыв к действию прозвучал в связи с празднованием Всемирного дня борьбы с детским трудом на глобальной конференции «Единство в борьбе с детским трудом в сельском хозяйстве», которую ФАО организовало совместно с Генеральным директоратом Комиссии ЕС по международному сотрудничеству и развитию (DEVCO) и Международной организацией труда (МОТ) в Брюсселе, Бельгия.

В настоящее время почти все выделяемые финансовые ресурсы для борьбы с детским трудом направляются на решение проблемы детского труда в глобальных производственно-сбытовых цепях, в то время как ситуация с детским трудом в небольших домохозяйствах в большинстве случаев игнорируется, предупреждает ФАО.

«Настало время выйти за рамки исключительного внимания к отдельным глобальным производственно-сбытовым цепям и начать инвестировать ресурсы в борьбу с детским трудом во всех ситуациях, - сказал Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва в видеообращении, записанном специально к Всемирному дню борьбы с детским трудом в этом году. - Также важно вовлекать в этот процесс сельскохозяйственных работников и организации производителей».

Из 152 миллионов детей, занимающихся детским трудом во всем мире, более 70 процентов или 108 миллионов девочек и мальчиков в возрасте от 5 до 17 лет работают в сельском хозяйстве, животноводстве, лесном хозяйстве, рыболовстве или аквакультуре. Число детей, занятых в сельском хозяйстве, с 2012 года увеличилось на 10 миллионов. Более того, 85 процентов детского труда в Африке приходится на сельскохозяйственный сектор.

Среди ключевых факторов, способствующих распространению детского труда в сельской местности, низкий уровень доходов семьи и бедность, отсутствие альтернативных источников средств к существованию, ограниченный доступ к образованию и слабый контроль за соблюдением правовых норм в этой области.

В своем выступлении глава ФАО сказал: «Бедность на уровне домохозяйств остается распространенной причиной детского труда в сельском хозяйстве. В этом контексте программы социальной защиты и программы школьного питания, которые напрямую связаны с закупками у семейных фермерских хозяйств, служат хорошим противоядием от детского труда».

Что такое детский труд?

Детским трудом считается работа, которая не подходит для детей по возрасту, негативно сказывается на их образовании и может нанести ущерб их здоровью, безопасности или нравственности.

В этом отношении Генеральный директор ФАО отметил, что не любое участие детей в сельском хозяйстве следует рассматривать как детский труд. Например, девочки и мальчики, которые учатся выращивать овощи или кормить цыплят на своих семейных фермах, могут оттачивать свои навыки и улучшать будущие средства к существованию, сказал он.

«Однако, когда дети работают по несколько часов в день, когда они выполняют тяжелую работу, когда они выполняют задания, которые опасны для здоровья или не подходят им по возрасту, когда работа мешает их образованию, - это детский труд, и его необходимо устранять», - подчеркнул он.

Кроме того, когда дети работают на полях, где применяются пестициды, не спят всю ночь на рыбацких лодках, переносят тяжелые грузы или используют цепные пилы в лесу, это может помешать их социальному и физическому развитию и, следовательно, лишить их возможности получить доступ к достойной занятости в будущем.

Наращивание усилий по искоренению детского труда

Детский труд в сельском хозяйстве является глобальной проблемой, которая наносит ущерб детям и сельскохозяйственному сектору, увековечивая бедность в сельской местности. Мы не сможем достичь Целей в области устойчивого развития, если не будем отстаивать права этой самой большой группы детских тружеников в сельском хозяйстве. Необходимо вкладывать больше инвестиций и ресурсов для решения проблемы детского труда в сельском хозяйстве.

«Чтобы добиться прогресса в искоренении детского труда (ЦУР 8.7), международному сообществу необходимо действовать масштабно, чего невозможно достичь путем реализации всего лишь нескольких специализированных программ и проектов в области детского труда», - заявил заместитель Генерального директора ФАО по экономическому и социальному развитию Максимо Тореро Куллен.

Он подчеркнул необходимость внедрения межведомственного многостороннего подхода для обеспечения того, чтобы политика, стратегии, национальные и другие крупномасштабные программы в области сельского хозяйства, развития сельских районов, образования, здравоохранения, продовольственной безопасности, сокращения бедности, обеспечения занятости молодежи, социальной защиты, развития на уровне общин, инфраструктуры и торговли включали в себя конкретные меры и компоненты, которые способствовали бы предотвращению и сокращению детского труда.

«Каждый из этих секторов и рабочих областей обладает конкретным потенциалом, чтобы внести существенный вклад в прогресс в деле искоренения детского труда, который не используется в полной мере», - добавил Тореро.

Конференция объединила учреждения ЕС, международные организации, правительственные учреждения и неправительственные организации, страны-партнеры, доноров, частный сектор, научно-исследовательские круги, организации сельскохозяйственных работников и потребителей, чтобы обменяться опытом и обсудить конкретные способы, как положить конец детскому труду в сельском хозяйстве.