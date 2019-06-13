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  13 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте иностранец расплатился фальшивыми $3000 за три iPhone

CA-NEWS (UZ) -  Генпрокуратура Узбекистана сообщила о раскрытии факта передачи фальшивых долларов в Ташкенте.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в проведенной сотрудниками городского управления Департамента доследственной проверке совместно с сотрудниками Службы государственной безопасности на основании заявления гражданина А.Х., выявлен факт передачи поддельных долларов в размере 3.000 долларов США со стороны иностранного гражданина А.В., при покупке 3 штук сотовых телефонов «iPhone Xs Max» за 3.025 долларов США.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.

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