РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Глобальный индекс миролюбия: на каких местах страны Центральной Азии?

CA-NEWS (KG) -  Большинство стран за последний год улучшили свои позиции в «Глобальном индексе миролюбия» (Global Peace Index 2019), благодаря чему данный показатель впервые вырос за последние пять лет. Такой вывод содержится в ежегодном исследовании Института экономики и мира (The Institute for Economics and Peace), который анализирует ситуацию в 163 странах, где проживает 99,7% населения планеты.

Среди стран Центральной Азии, Кыргызстан занял 95 место, по сравнению с прошлым годом поднявшись на 13 позиций.

Из других центральноазиатских республик наиболее миролюбивым оказался Казахстан (64 место).

Узбекистан занял 102 место, а Таджикистан — 105, улучшив показатели на 12 позиций. Туркменистан получил 115 место в рейтинге.

Пятерку наименее «мирных» стран возглавил Афганистан, оказавшийся на 163 месте.

«Глобальный индекс миролюбия» (Global Peace Index) – индекс, разработанный социологами и экономистами из международной группы экспертов по миру Института мира вместе с Центром мира и изучения конфликтов Сиднейского университета, характеризующий уровень безопасности проживания в странах и регионах.

Индекс учитывает как внутренние факторы — например, уровень насилия в стране и преступность, так и внешние — международные отношения страны, расходы на военные нужды и другие параметры.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Алматы и Нур-Султане полиция проводит задержания (видео)
  • Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана
  • На рынке Афганистана Узбекистан может на равных конкурировать и с Китаем, и с Индией — эксперт
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×