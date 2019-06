Глобальный индекс миролюбия: на каких местах страны Центральной Азии?

CA-NEWS (KG) - Большинство стран за последний год улучшили свои позиции в «Глобальном индексе миролюбия» (Global Peace Index 2019), благодаря чему данный показатель впервые вырос за последние пять лет. Такой вывод содержится в ежегодном исследовании Института экономики и мира (The Institute for Economics and Peace), который анализирует ситуацию в 163 странах, где проживает 99,7% населения планеты.

Среди стран Центральной Азии, Кыргызстан занял 95 место, по сравнению с прошлым годом поднявшись на 13 позиций.

Из других центральноазиатских республик наиболее миролюбивым оказался Казахстан (64 место).

Узбекистан занял 102 место, а Таджикистан — 105, улучшив показатели на 12 позиций. Туркменистан получил 115 место в рейтинге.

Пятерку наименее «мирных» стран возглавил Афганистан, оказавшийся на 163 месте.

«Глобальный индекс миролюбия» (Global Peace Index) – индекс, разработанный социологами и экономистами из международной группы экспертов по миру Института мира вместе с Центром мира и изучения конфликтов Сиднейского университета, характеризующий уровень безопасности проживания в странах и регионах.

Индекс учитывает как внутренние факторы — например, уровень насилия в стране и преступность, так и внешние — международные отношения страны, расходы на военные нужды и другие параметры.