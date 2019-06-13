Масштабные коррупционные скандалы, внимание криптовалютчиков и почему Монголия привлекательна для инвесторов?

CA-NEWS (MNG) - Монголия — страна маленькая, ее население составляет всего 3,2 миллиона человек, 1,2 из которых живет в столице — Улан-Баторе. Но это очень богатая страна — богатая медью, золотом, ураном, редкоземельными металлами и другими и ресурсами. Специалисты даже утверждают, что Монголия — это самый большой и самый быстрорастущий в мире рынок сырья. А горнодобывающая промышленность стала с начала 21 века тем локомотивом, который повел за собой экономику некогда аграрной страны.

Общая стоимость топ-10 наиболее крупных месторождений угля, меди, золота, урана и редкоземельных металлов Монголии составляет приблизительно $2,75 трлн. Наиболее привлекательными для иностранных компаний являются такие крупные месторождения Монголии, как Оюу-Толгой (медь, золото), Таван-Толгой (уголь) и Дорнод (уран). Запасы крупнейшего в мире Таван-Толгойского месторождения составляют 7,4 млрд т угля. Эксперты корпорации «Rio Tinto» оценивают запасы месторождения Оюу-Толгой, расположенного в Южной Гоби, в 80 км от границы с Китаем, в 25 млн т меди на пятьдесят лет эксплуатации.

Монголия в рейтинге лучших стран для ведения бизнеса

Монголия заняла 86 место среди 161 страны в рейтинге лучших стран для ведения бизнеса (Best Countries for Business).

"Долгосрочные экономические перспективы Монголии являются весьма положительными. Это замечательно, потому что страна была в глубоком экономическом кризисе всего пару лет назад”, – сказала 12 декабря 2018 года Иоланда Фернандес Ломмен, директор по Монголии Азиатского банка развития (АБР).

Журнал Forbes назвал Монголию одной из 10 лучших стран для посещения в 2019 году

Журнал Forbes назвал Монголию одной из 10 лучших стран для посещения в 2019 году. В 2017 году Всемирная туристическая организация ООН (ЮНВТО) назвала сектор туризма третьей по величине в мире экспортной категорией с $1,3 трлн. Именно в 2017 году Монголия приняла 542 тыс. иностранных гостей, из которых 469,3 тыс. были туристами. По данным ЮНВТО, количество туристов в 2017 году увеличилось на 16,1% по сравнению с 2016 годом, поэтому Монголия считается одной из ведущих стран по доходам от туризма.

В список Forbes Asia до 30 лет входят 3 монгола:

Орчлон Энхцэцэг - генеральный директор Clean Energy Asia

Орчлон Энхцэцэг - генеральный директор Clean Energy Asia, энергетического стартапа, основанного в 2012 году, целью которого является использование огромных ветровых и солнечных ресурсов Монголии для снижения зависимости страны от импортируемого топлива и электроэнергии. Clean Energy Asia - совместное предприятие Newcom, монгольского телекоммуникационного конгломерата, и SB Energy, энергетического подразделения Softbank Group. В 2017 году Clean Energy Asia привлекла 128 миллионов долларов для строительства своей первой ветровой электростанции мощностью 50 МВт в пустыне Гоби.

Бямбажаргал Аюушжав - основатель Фонда Фаро

Защитница образования Бямбажаргал Аюушжав является соучредителем Faro Education, одной из крупнейших сетей языковых школ в Монголии. «Faro» в переводе с испанского означает «маяк», цель компании — служить маяком для продвижения образования в стране. Являясь сторонником просвещения населения по вопросам цифровой грамотности, Бямбажаргал основала в Монголии Фонд Фаро, предназначенный повысить цифровую грамотность населения путем проведения учебных программ.

Эрдэнэтулга Рэнцэн - вице-президент, RVJ Capital

Работая в группе природных ресурсов Morgan Stanley в Нью-Йорке, Эрдэнэтулга был вдохновлен идеей помочь диверсифицировать экономику Монголии для снижения зависимости от сырьевых товаров. Вернувшись в Монголию молодой предприниматель присоединился к RVJ Capital и возглавил крупные инвестиционные проекты, такие, как создание завода по производству кашемира, и строительство крупного отеля рядом с новым аэропортом Улан-Батора. Эрдэнэтулга был лучшим шахматистом на Род-Айленде во время учебы в университете Брауна

Внимание криптовалютчиков приковано к Монголии. Почему?

Монголия стала одной из немногих благоприятных стран мира для повышения дохода и прибыли добытчиков биткоина.

Как известно, для добычи биткоина необходимо огромное количество электроэнергии. А стоимость электроэнергии в Монголии по сравнению с Японией и Китаем намного дешевле. Холодный климат Монголии, не имеющей выхода к морю, помогает охладить оборудование, что все больше привлекает внимание добытчиков криптовалюты к Монголии.

Монголия не имеет выхода к морю, но присоединилась к Международной ассоциации серфинга

Монголия, не имеющая выхода к морю, присоединилась к Международной ассоциации серфинга (ISA), в результате чего общее число стран-членов всемирной организации достигло 106 на пяти континентах

Серфингом теперь можно наслаждаться внутри страны и даже в помещении благодаря волнорезным машинам. Этот вид спорта должен дебютировать в Токио в следующем году.

Он также включен в программу Азиатских пляжных игр 2020 года в Санье, Китай.

Лучшее госучреждение Монголии

В Монголии 1 марта 2019 года состоялась церемония вручения министерству внешних связей сертификата “Лучшее госучреждение года” по итогам опроса монгольской общественности по определению “BEST OF MONGOLIA 2018” среди государственных и бизнес организаций, проводящих многостороннюю деятельность.

Школа "Гюлена" в Монголии передана немцам

В Монголии турецкая средняя школа «Эмпати», единоличным акционером которой являлся Вэйсел Акчай, перешла в ведение немцев. Инвесторами данной школы стали немцы и теперь статус школы стал монгольско-немецкий.

В июле 2018 года СМИ сообщили о похищении директора турецкой школы Вэйселя Акчая и о попытке экстрадировать его в Анкару. В Турции Вэйселя Акчая считают сторонников Гюлена.

«Улан-Батор понимает предупреждения Анкары и опасения по поводу деятельности культа гюленистов в Монголии, и необходимые шаги будут предприняты»,- цитировало слова посла Монголии в Турции Равдана Болда турецкое издание Daily Sabah в сентябре 2018 года.

После неудавшейся экстрадиции Турция объявила, что свободная деятельность ФЕТО в Монголии приведет к ухудшению отношений между странами.

Отвечая на заявление Турции, посол Монголии в Анкаре Равдан Болд отметил, что они понимают обеспокоенность Турции по поводу школ, связанных с ФЕТО. Все пять школ ФЕТО будут переданы министерству образования Монголии, индивидуальные лица не смогут продлить визу и вынуждены будут покинуть страну, рассказал посол.

Скандал между действующим и экс-президентами

Экс-президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж был вызван в Антикоррупционное управление в пятницу 22 февраля 2019 года в связи с теми материалами, которые были переданы президентом Халтмагийном Баттулгой в генеральную прокуратуру.

Эти обвинения касаются попыток передачи иностранцам каменноугольного месторождения Тавантолгой на продолжительный срок.

В интервью журналистам экс-президент требовал предать гласности «нарытый» на него материал. Ц. Элбэгдорж успел также заявить, что считает грубой ошибкой стремление некоторых политиков инициировать вступление Монголии в Шанхайскую организацию сотрудничества. Политик также выразил возмущение, что над столицей по-прежнему висит смог дыма, и воздух сильно загрязнён.

16 января 2019 года действующий президент Х.Баттулга встретился с главой прокуратуры Монголии. Во время встречи он сказал, что обращается к генеральному прокурору Монголии как рядовой законопослушный гражданин и просит проверить и допросить своего предшественника Цахиагийна Элбэгдоржа.

Х.Баттулга подозревает, что экс-президент Цахиагийн Элбэгдорж, экс-премьер министры Мэндсайханы Энхсайхан и Жаргалтулгын Эрдэнэбат в 2015-2016 годах продали иностранцам крупнейшее месторождение каменного угля Таван Толгой. Баттулга так же отметил, что у него есть документы, где на 176 страницах описаны "незаконные" действиях вышеупомянутых политиков. Эти документы были переданы генеральному прокурору.

В 2016 году канал НТВ сообщил, что власти Монголии поделили на 3 части права на одно из самых больших в мире угольных месторождений — «Таван-Талгойское»: 40% достанутся китайско-японскому альянсу «Шеньхуа мицуи», 24% — американской горнорудной «Пибоди энерджи», а 36% — консорциуму, в который помимо «РЖД» входит целый ряд компаний, в том числе «Суек», японские «Сумитома» и «Марубини», южнокорейские Daewoo и LG. Запасы «Таван-Толгоя» оцениваются в 7,5 млрд. тонн. Но главное — это крупнейшее в мире неразработанное месторождение коксующегося угля. Его там 40%.

13 февраля в Монголии состоялась встреча экс-президента страны Цахиагийн Элбэгдоржа с журналистами. Экс-президент отверг обвинение Баттулги, равно как и обвинения насчёт тайной приватизации 49% акций ГОКа Эрдэнэт (совместное монголо-российское предприятие горно-обогатительный комбинат «Эрдэнэт») и обвинения, что он и его сподвижники запустили руку в бюджет международной конференции АСЕМ (Форум «Азия — Европа»).

Более того, Ц.Элбэгдорж заявил, что к вопросу 49% может быть причастен сам Х.Баттулга.

16 февраля экс-президент в беседе с журналистами в зале гостиницы «Туушин» озвучил следующее: «Если уж Баттулгa с Путиным такие большие друзья, то почему он не договорится о владении 51% Улан-Баторской железной дороги или не начнёт строительство Эгийн гольской ГЭС на границе с Россией? Зачем надо вступать в члены Шанхайской Организации сотрудничества, мы и так прекрасно с ними работали. А вступим, — нас будут использовать. Баттулга использует воровские приёмы, я же готов пройти проверку в Антикоррупционном управлении».

Коррупционный скандал с фондом развития малого и среднего предпринимательства:

В Монголии высокопоставленные лица обвиняются в растрате денежных средств фонда развития малого и среднего предпринимательства (МСП), которые были потрачены на семью и близких друзей.

Растраченные деньги предназначались для использования в фонде МСП. Этот фонд был создан 18 лет назад для предоставления займов с 3% для владельцев малых и средних предприятий, поскольку банки и финансовые компании обычно выдают займы под 12 и 30%.

В бюджете 2018 года $25,4 млн было выделено в этот фонд. Однако в опубликованных отчетах на сайте было обнаружено, что некоторые высокопоставленные лица используют фонд для предоставления займов своим компаниям, членам семьи и друзьям.

Если экс-премьера Монголии Чимидийн Сайханбилэга проверяют по делу в отношении «Инвестиционного договора по Оюутолгою», то позже монгольская общественность узнала о том, что фонд развития малого и среднего предпринимательства (МСП) предоставил его супруге О.Байгал (в своё время стала Мисс Монголия) льготный кредит в размере одного млрд. тугриков ($393 тыс.) для ведения алмазного бизнеса в стране.

Через 10 с лишним лет ведения деятельности своего косметического салона «Байгал», во время пребывания своего супруга Ч.Сайханбилэга на посту премьер-министра страны, О.Байгал открыла в элитном жилом районе столицы магазин ювелирных изделий с бриллиантом и другими драгоценными камнями. И чтобы начать это направление бизнеса, как было установлено, супруга экс-премьера получила льготный кредит на сумму в один млрд тугриков ($393 тыс).

Продажа ювелирных украшений из золота с бриллиантами и различными драгоценными камнями не попадает под понятие малого и среднего предпринимательства. Позже, в июле этого года, когда её алмазный бизнес стал успешно развиваться, О.Байгал открыла элитный бутик – филиал одного из 10 известных итальянских брендов Valentino в Shangri-La Молл в центре столицы.

Рио Тинто и Оюу-Толгой

В мире нет такого проекта, когда акционер, внёсший инвестиции, становится должником,- говорят депутаты Монголии о медно-золотом руднике Оюу-Толгой.

Оюу Толгой занимает третье место в мире среди крупнейших месторождений меди и шестое место в мире по запасам золота. Разработка ведется как открытым (карьеры), так и в подземным (шахты) способами. Месторождение, открытое в 2001 году, находится в пустыне Гоби примерно в 550 километрах от столицы Монголии Улан-Батора. Компании Turquoise Hill Resources (ранее Ivanhoe Mines) и Rio Tinto подписали в 2009 году соглашения с правительством Монголии о долгосрочном сотрудничестве и инвестициях.

Turquoise Hill - канадская компания «Тёркиз Хил Ресорс», дочка Rio Tinto, владеет 66% акций разрабатываемого монгольского месторождения Оюу толгой.

Rio Tinto Group — австралийско-британский концерн, третья по величине в мире транснациональная горнометаллургическая компания. Состоит из двух операционных компаний — Rio Tinto Limited и Rio Tinto plc.

Прибыль монгольской стороны до 2055 года составит 31 процент. В ходе проверки также установлено, что проект Оюутолгой заложен в качестве залога, говорится в отчёте парламентской рабочей группы по проверке вопроса об осуществлении инвестиционного договора по использованию месторождения Оюутолгой.

И хотя Монголия владеет 34 процентами акций проекта Оюутолгой, по состоянию на 30 марта 2019 года сумма задолженности монгольской стороны составляет $1 млрд 79 млн. При этом процентная ставка по этой задолженности возросла до $541 млн.

Монголы не знают сумму дохода от сбыта медного концентрата стороны инвестора, так как компания «Рио Тинто» скрывает этот договор от монгольской стороны и не предоставила рабочей группе для ознакомления.

Если в 2017 году компания «Рио Тинто» получила прибыль от проекта Оюутолгой в размере $744 млн, то Монголия — $175 млн. долларов. В том же году получена сумма в $133 млн в счёт оплаты менеджмента, $69 млн – за профессиональные услуги, $470 млн – за оплату процентных ставок акционеров.

Дело о «60 млрд тугриков»

У каждого поста в стране есть своя цена. Около $400 тыс. помогут стать министром в Монголии, $120 тыс. нужно отдать за должность директора правительственного агентства, $4 тыс. за место старшего специалиста в государственном аппарате, писал The Washington Post .

Правящая Монгольская народная партия (МНП) обещала более 8 тыс. рабочих мест в правительстве и государственных предприятиях страны в случае победы на парламентских выборах за деньги, которые пойдут на проведение своей предвыборной кампании.

Согласно аудиозаписям, опубликованным местным информатором Ганболдом Доржодовым, некоторые партийные чиновники планировали привлечь $25 млн на финансирование кампании от бизнес-элиты и иностранных инвесторов.

То, что монголы называют «делом о 60 млрд» является одним из самых больших политических скандалов, которые потрясли страну впервые с тех пор как она обрела демократию в 1990 году.

«Монголы поняли, что источником коррупции является финансирование предвыборных кампаний. Те кто дают деньги для этих партий, те и управляют страной», - сказал экономист Джаргалсайхан Дамбадарьяа, который руководит веб-сайтом Jargal Defacto.

Неслучайно доходы от огромных запасов угля, меди и золота в Монголии непропорционально распределяются между элитой, а 30% населения продолжают оставаться за чертой бедности, говорится в статье WP.

В январе 2019 года из-за скандалов в отставку ушел спикер парламента Миэгомбын Энхболд. 20 декабря 2018 года он был привлечен к этической ответственности за то, что его имя фигурирует в деле «о 60 миллиардах». Вопрос с названием «дело о 60 млрд тугриков» появился в связи с обнародованием в СМИ «секретной» аудиозаписи, в которой якобы «некоторые руководители Монгольской Народной партии (МНП) обсуждают о том, как заработать 60 млрд тугриков, например, путем продажи государственной должности». Аутентичность этой записи не доказана и пока никакого расследования в отношении замешанных в данном скандале официальных лиц не начато.

В Монголии в год погибает 4000 с лишним человек из-за загрязнения воздуха

В Монголии в год погибает 4000 с лишним человек из-за загрязнения воздуха: инсульт, сердечно-сосудистые заболевания, рак лёгких и заболевание органов дыхания. Большинство детских смертей от пневмонии также является последствием негативного влияния загрязнения воздуха. Количество смертности из-за загрязнения воздуха, приходящегося на каждые 100 тысяч человек, составляет 132, что в 1,4 раза выше средних показателей в мире», - говорится в отчёте национального аудиторского управления на тему «Фонд чистого воздуха и результаты проведённых в 2008-2016 гг. работ на иностранные и отечественные инвестиционные средства по снижению уровня загрязнения воздуха».